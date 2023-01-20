"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 января, 08:46

В Санкт-Петербурге построят церковь, посвящённую снятию блокады

Предварительное согласование получил проект храма, посвящённого снятию блокады Ленинграда

<p>Эскизный проект храма, посвящённого снятию блокады Ленинграда. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-01-20/eskiznyy-proekt-hrama-posvyaschennogo-snyatiyu-blokady-poluchil-predvaritelnoe-soglasovanie" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник" / Александр Глуз</a></p>

Эскизный проект храма, посвящённого снятию блокады Ленинграда. Обложка © "Петербургский дневник" / Александр Глуз

В Санкт-Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка возведут церковь во имя Святой Равноапостольной Нины, посвящённую снятию блокады Ленинграда. Эскизный проект храма уже получил предварительное согласование. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" сообщил председатель местной избирательной комиссии Максим Мейксин.

"На данный момент эскизный проект получил предварительное согласование. Идёт работа по уточнению деталей, связанных с размещением храма на земельном участке. Готовятся изыскательные работы", — сказал он.

Мейксин также отметил, что в районе, где будет строиться церковь, существует блокадное захоронение. В издании подчеркнули, что закладной камень собираются установить в день 80-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

Посетителям Эрмитажа покажут осколок снаряда, который разорвался в музее в годы ВОВ

Посетителям Эрмитажа покажут осколок снаряда, который разорвался в музее в годы ВОВ

Ранее в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь 80-й годовщины прорыва блокады. Эти огни являются данью памяти подвигу ленинградцев, подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров