В Санкт-Петербурге построят церковь, посвящённую снятию блокады

В Санкт-Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка возведут церковь во имя Святой Равноапостольной Нины, посвящённую снятию блокады Ленинграда. Эскизный проект храма уже получил предварительное согласование. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" сообщил председатель местной избирательной комиссии Максим Мейксин.

"На данный момент эскизный проект получил предварительное согласование. Идёт работа по уточнению деталей, связанных с размещением храма на земельном участке. Готовятся изыскательные работы", — сказал он.

Мейксин также отметил, что в районе, где будет строиться церковь, существует блокадное захоронение. В издании подчеркнули, что закладной камень собираются установить в день 80-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.