"Мистер зелёный экран": Читатели Daily Mail усомнились в существовании Зеленского

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли недавнее заявление президента Украины, который усомнился в "существовании" Владимира Путина. Пользователи в свою очередь засомневались в существовании самого Владимира Зеленского и назвали его "мистер зелёный экран", намекнув на то, что для своих видеообращений он использует технологию "хромакей".

"Не уверен, что это Зеленский на видео, похоже на компьютерную графику. Должно быть, Зеленского с нами уже нет", — иронизирует читатель под ником Reverend.I.M.Jolly.

"Мы даже не знаем, находится ли на самом деле "мистер зелёный экран" на Украине…" — добавил пользователь chaz.

"Зеленский теряет доверие к себе, некоторые его фразы словно взяты из комиксов. Он никогда не должен был стать политиком", — считает Afrikan.

"Зеленский решил вспомнить свое клоунское прошлое, нюхнул две ложки колумбийского порошка и выдавил из себя, как ему показалось, безудержный "юмор". Боже, Зеленскому срочно нужна помощь нарколога", — добавил Questy.