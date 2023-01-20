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20 января, 08:35

"Мистер зелёный экран": Читатели Daily Mail усомнились в существовании Зеленского

Читатели Daily Mail высмеяли Зеленского, который сомневается в существовании Путина

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли недавнее заявление президента Украины, который усомнился в "существовании" Владимира Путина. Пользователи в свою очередь засомневались в существовании самого Владимира Зеленского и назвали его "мистер зелёный экран", намекнув на то, что для своих видеообращений он использует технологию "хромакей".

"Не уверен, что это Зеленский на видео, похоже на компьютерную графику. Должно быть, Зеленского с нами уже нет", — иронизирует читатель под ником Reverend.I.M.Jolly.

"Мы даже не знаем, находится ли на самом деле "мистер зелёный экран" на Украине…" — добавил пользователь chaz.

"Зеленский теряет доверие к себе, некоторые его фразы словно взяты из комиксов. Он никогда не должен был стать политиком", — считает Afrikan.

"Зеленский решил вспомнить свое клоунское прошлое, нюхнул две ложки колумбийского порошка и выдавил из себя, как ему показалось, безудержный "юмор". Боже, Зеленскому срочно нужна помощь нарколога", — добавил Questy.

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Напомним, что в ходе выступления по видеосвязи на саммите в Давосе президент Украины Владимир Зеленский отметился очередным одиозным заявлением. Он публично отказался от переговоров с Москвой, сославшись на то, что не уверен, жив ли российский президент. Ему ответили в Кремле: Дмитрий Песков подчеркнул, что и Россия, и Путин есть и будут, а Киеву стоит скорее проявить готовность учитывать требования Москвы, потому что это будет лучше для самой Украины.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / GIAN EHRENZELLER

Александра Вишнякова

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