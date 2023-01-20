Пожилым людям рекомендовали остаться дома из-за погодных аномалий

Министерство здравоохранения РФ рекомендовало пожилым гражданам не выходить из дома без необходимости из-за аномальной погоды и высокой травмоопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Во избежание падений и травм в условиях сильного гололёда мы призываем граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице. Важно внимательно контролировать своё самочувствие, в особенности людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонией, крайне важно соблюдать рекомендации лечащего врача и принимать назначенные лекарственные препараты", — отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.