"Ростех" до конца года изготовит четыре опытных двигателя для самолёта "Ладога"

Госкорпорация "Ростех" до конца 2023 года изготовит четыре опытных образца двигателя для нового российского турбовинтового лайнера "Ладога". Об этом сообщается на сайте организации.

"Создание новых пассажирских самолётов для региональной авиации имеет приоритетное значение для авиаотрасли. Одно из направлений этой работы — создание соответствующих силовых установок, в том числе турбовинтовых. Объединённая двигателестроительная корпорация уже приступила к сборке двух первых опытных образцов ТВ7-117СТ-02, они будут изготовлены этим летом. К концу года будут готовы ещё два двигателя, предназначенные для проведения предварительных испытаний в составе самолёта", — отметил первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

Как будет выглядеть двигатель нового российского самолёта "Ладога". Фото © "Ростех"

Новый двигатель создаётся на базе предназначенного для лайнера Ил-114-300 мотора и будет иметь мощность 2400 л.с. на взлётном режиме, а также лучшую топливную эффективность в своём классе. Кроме того, в силовой установке будет реализован переход на электрический запуск вместо воздушного. Производство агрегата будет вестись на базе предприятия "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге.