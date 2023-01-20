На Урале мужчина едва не погиб во время крещенских купаний

В Нижнем Тагиле мужчина едва не погиб во время крещенских купаний. Видео с его спасением распространилось в Сети.

Купель для крещенских купаний специально обустроили на акватории Тагильского пруда. Прямо во время погружения 18 января молодой человек потерял сознание. Очевидцы заметили, как он лежит в воде с закрытыми глазами, и сразу же кинулись на спасение. Вытаскивая мужчину из купели, они подозвали спасателей. В результате пострадавшего отвели в сторону, где оказали ему всю необходимую помощь. По словам очевидцев, госпитализация мужчине не понадобилась.