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20 января, 07:57

На Урале мужчина едва не погиб во время крещенских купаний

В Нижнем Тагиле спасли мужчину, который потерял сознание во время крещенских купаний

В Нижнем Тагиле мужчина едва не погиб во время крещенских купаний. Видео с его спасением распространилось в Сети.

Мужчина потерял сознание на Тагильском пруду во время купаний. Видео © VK / Инцидент Нижний Тагил

Купель для крещенских купаний специально обустроили на акватории Тагильского пруда. Прямо во время погружения 18 января молодой человек потерял сознание. Очевидцы заметили, как он лежит в воде с закрытыми глазами, и сразу же кинулись на спасение. Вытаскивая мужчину из купели, они подозвали спасателей. В результате пострадавшего отвели в сторону, где оказали ему всю необходимую помощь. По словам очевидцев, госпитализация мужчине не понадобилась.

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. В купель он окунулся в Московской области.

Обложка ©

VK / Инцидент Нижний Тагил

Светлана Оперук

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