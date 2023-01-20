Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы Великой Отечественной войны
Ставропольский краевой суд признал геноцидом массовые убийства граждан в регионе в годы Великой Отечественной войны.
"Суд решил заявление прокурора Ставропольского края удовлетворить, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершённые во время Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп", — огласил судья.
Напомним, ранее с соответствующим требованием в суд обратилась прокуратура. По данным ведомства, с августа 1942 года по январь 1943-го в Ставропольском крае немецкие оккупационные власти и их пособники массово уничтожали советских граждан и военнопленных: расстреливали и жестоко пытали. Всего было истреблено более 28 тысяч мирных жителей и 274 пленных красноармейца. Один из массовых расстрелов произошёл 12 августа 1942 года, когда фашистские захватчики привезли в район аэродрома и убили 3,5 тысячи жителей Ставрополя. Также нацисты впервые использовали "душегубки" в Ставропольском крае.
В прошлом году суд также признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов во время блокады Ленинграда. Прокурор Северной столицы Виктор Мельник доказал, что реальное число погибших за период блокады составляет более одного миллиона вместо известных ранее 649 тысяч. А ущерб, который нанесли нацисты и их пособники Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу.
ТАСС / А. Борисов