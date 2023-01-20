Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы Великой Отечественной войны

Ставропольский краевой суд признал геноцидом массовые убийства граждан в регионе в годы Великой Отечественной войны.

"Суд решил заявление прокурора Ставропольского края удовлетворить, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершённые во время Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп", — огласил судья.

Напомним, ранее с соответствующим требованием в суд обратилась прокуратура. По данным ведомства, с августа 1942 года по январь 1943-го в Ставропольском крае немецкие оккупационные власти и их пособники массово уничтожали советских граждан и военнопленных: расстреливали и жестоко пытали. Всего было истреблено более 28 тысяч мирных жителей и 274 пленных красноармейца. Один из массовых расстрелов произошёл 12 августа 1942 года, когда фашистские захватчики привезли в район аэродрома и убили 3,5 тысячи жителей Ставрополя. Также нацисты впервые использовали "душегубки" в Ставропольском крае.