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20 января, 07:27

В Индии двое мужчин погибли во время петушиного боя

The Hindu: В Индии бойцовские петухи зарезали двух мужчин

В индийском штате Андхра-Прадеш бойцовские петухи зарезали шпорами двух мужчин во время традиционных боёв, которые устраиваются на праздник Макара-санкранти, несмотря на запрет властей. Об этом пишет The Hindu.

Впрочем, несмотря на усилия властей, во многих районах Индии всё ещё проводятся петушиные бои, во время которых к ногам птиц привязывают острые шпоры. Сам поединок идёт до первого смертельного ранения или же гибели одного из участников. Однако в этот раз жертвами петушиного боя стали зритель и мужчина, который привязывал эти самые шпоры. Расследованием трагедии займётся полиция.

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Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин
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