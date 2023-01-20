В Индии двое мужчин погибли во время петушиного боя

В индийском штате Андхра-Прадеш бойцовские петухи зарезали шпорами двух мужчин во время традиционных боёв, которые устраиваются на праздник Макара-санкранти, несмотря на запрет властей. Об этом пишет The Hindu .

Впрочем, несмотря на усилия властей, во многих районах Индии всё ещё проводятся петушиные бои, во время которых к ногам птиц привязывают острые шпоры. Сам поединок идёт до первого смертельного ранения или же гибели одного из участников. Однако в этот раз жертвами петушиного боя стали зритель и мужчина, который привязывал эти самые шпоры. Расследованием трагедии займётся полиция.