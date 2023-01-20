Мирошник допустил народные волнения в Польше из-за заявления Генштаба про Украину

Народные волнения могут начаться в Польше из-за высказывания начальника Генштаба польской армии генерала Раймунда Анджейчака про Украину. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Ранее Анджейчак в интервью Польскому агентству печати заявил, что в распоряжении России всё ещё есть большие средства на ведение военных действий, а Украина гораздо быстрее теряет ресурсы, из-за чего может в результате не выдержать такого истощения. Мирошник же подчеркнул: польские генералы прозревают по мере того, как отчётливее становятся перспективы, что вслед за Незалежной против России бросят Польшу.

По словам экс-посла, эти генералы понимают, что их готовы отправить на сцену боевых действий одних, без поддержки НАТО. В то же время остальные западные страны будут сочувствовать Польше и решать, поставить ли ей танки или пусть бойцы умирают, отметил Мирошник.

"Независимо от прозрения, отвернуть Польша уже не может. И внутренняя, и внешняя повестка Польши увязла в украинских событиях и втягивается в неё всё глубже. Единственное, что осознание своего незавидного положения может спровоцировать народные волнения внутри Польши", — подчеркнул он.