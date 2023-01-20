В России предложили запретить работу коллекторских агентств

Депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе разработали проект закона, запрещающего работу коллекторских агентств. Об этом пишет RT со ссылкой на копию соответствующего документа.

По словам депутатов, принятие данного законопроекта защитит права и законные интересы россиян, которые оказались в трудном финансовом положении. Вместе с тем документ предусматривает высвобождение большинства людей, способных заняться производительным трудом. Так, предлагается внести изменение в статью 5 закона "О потребительском кредите (займе)", а ещё признать утратившим силу Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

"Запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", — указывается в пояснительной записке к проекту.