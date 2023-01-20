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20 января, 07:34

Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне быть не может

Гендиректор МАГАТЭ Гросси отреагировал на высказывание Дмитрия Медведева о "проигрыше ядерной державы"

Гендиректор МАГАТЭ прокомментировал заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможных последствиях "проигрыша ядерной державы". По словам Рафаэля Гросси, обычно он старается не высказывать оценок "по поводу заявлений высокопоставленных чиновников какой бы то ни было страны", однако здесь считает необходимым напомнить, но победителей в ядерной войне быть не может.

"Победителей в ядерной войне быть не может, и она никогда не должна быть развязана, как кто-то сказал. И я думаю, это правда", — заявил Гросси в эфире телеканала Fox News.

В Кремле отреагировали на слова Медведева о "проигрыше ядерной державы"

В Кремле отреагировали на слова Медведева о "проигрыше ядерной державы"

Ранее Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной. Высказывание прозвучало перед встречей министров обороны стран НАТО в Рамштайне, где собираются обсуждать поставки Киеву нового тяжёлого вооружения, и после форума в Давосе, где "недоразвитые политические тусовщики" заявляли о необходимости поражения РФ для достижения мира на Украине.

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ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA

Марина Калегина

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