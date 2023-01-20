Ежемесячная аудитория почты Mail.ru выросла до 51 млн человек

Ежемесячная аудитория почты Mail.ru по результатам декабря 2022 года составила 51 млн человек. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе VK, ссылаясь на данные Mediascope. Таким образом, по сравнению с 2021 годом рост аудитории составил 6%.

Ежемесячная аудитория облачного хранилища "Облако Mail.ru" в России тоже выросла и по итогам 2022 года достигла отметки в 23 млн человек, (+ 57% относительно 2021 года). Ежедневная аудитория при этом достигла отметки в 2,5 млн, показав рекордный рост на 90%.

"Росту аудитории сервисов способствовала серия больших обновлений продуктов Mail.ru. Почта и Облако теперь объединены единым виртуальным хранилищем, в которое автоматически попадают файлы и вложения из писем. Все документы, фотографии и видео надёжно защищены, а доступ к ним всегда под рукой в любой точке мира и с любого устройства. Благодаря алгоритмам машинного обучения нейросеть может отбирать лучшие кадры и формировать из них подборки любимых воспоминаний пользователя и легко делиться ими с близкими", — проинформировали в пресс-службе VK.