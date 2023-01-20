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20 января, 08:41

МИД РФ уличил англосаксов в тайном спонсировании ИГИЛ в Афганистане

Дипломат Кабулов: США устанавливают связи с противниками власти Афганистана и тайно финансируют ИГИЛ

Соединённые Штаты и их союзники проводят контакты с вооружённой оппозицией в Афганистане и скрытно спонсируют местные ячейки ИГИЛ*. Об этом заявил в пятницу в эфире "России 24" спецпредставитель президента в этом регионе, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

По его словам, Вашингтону очень хочется "отомстить за своё позорное военно-политическое поражение в Афганистане" и в отместку американское руководство готово сделать всё для того, "чтобы на этой многострадальной земле никогда не установился мир".

"Хуже является то, что кроме контактов с вооружённой оппозицией в Афганистане англосаксы скрытно спонсируют игиловцев, которые заточены против стабильности не только наших партнёров в Центральной Азии и других соседей Афганистана, но и против безопасности России", сказал дипломат.

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Ранее Кабулов сообщал, что США пытаются всячески подорвать связи России и Индии, однако Нью-Дели не будет этого делать из-за необходимости приобретения российской нефти.

* Запрещённая в России террористическая организация

Обложка ©

shutterstock

Алексей Берковиц

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