МИД РФ уличил англосаксов в тайном спонсировании ИГИЛ в Афганистане

Соединённые Штаты и их союзники проводят контакты с вооружённой оппозицией в Афганистане и скрытно спонсируют местные ячейки ИГИЛ*. Об этом заявил в пятницу в эфире "России 24" спецпредставитель президента в этом регионе, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

По его словам, Вашингтону очень хочется "отомстить за своё позорное военно-политическое поражение в Афганистане" и в отместку американское руководство готово сделать всё для того, "чтобы на этой многострадальной земле никогда не установился мир".

"Хуже является то, что кроме контактов с вооружённой оппозицией в Афганистане англосаксы скрытно спонсируют игиловцев, которые заточены против стабильности не только наших партнёров в Центральной Азии и других соседей Афганистана, но и против безопасности России", — сказал дипломат.

Ранее Кабулов сообщал, что США пытаются всячески подорвать связи России и Индии, однако Нью-Дели не будет этого делать из-за необходимости приобретения российской нефти.