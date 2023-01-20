Опрос показал, какой процент россиян доверяет Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, а 78% оценивают его работу положительно. Таковы результаты опроса фонда "Общественное мнение", опубликованные в пятницу, 20 января.

Опрос проводился в период с 13 по 15 января среди полутора тысяч респондентов от 18 лет в 53 регионах страны.

По его результатам большинство опрошенных (76%) "скорее доверяют" президенту страны, "скорее не доверяют" — 15% респондентов, а ещё 9% затруднились с ответом на этот вопрос. Удовлетворены работой Владимира Путина на своём посту 78% респондентов, а вот 11% заявили, что он работает "скорее плохо". 12% опрошенных, по данным ФОМ, затруднились с ответом.