В Госдуме объяснили, почему для Путина важна тема подвига русского народа
Депутат Цунаева: Путин сформировал государственную политику, нацеленную на сохранение памяти о защитниках Отечества
Президент России Владимир Путин в очередной раз встретил годовщину снятия блокады Ленинграда именно там, в городе своего детства, и этим ещё раз показал свою приверженность традициям и готовность защищать историческую память. Об этом в беседе с Лайфом рассказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
По её словам, сегодня мы снова убедились, насколько тема подвига русского народа важна для президента, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны стало одной из задач нашей внутренней политики.
"Все эти годы Владимир Путин не только участвует в разных торжественных мероприятиях. Под его руководством формировалась государственная политика, нацеленная на сохранение памяти о защитниках Отечества. Путин поддержал и народное шествие "Бессмертного полка", а кульминацией стало появление и особой статьи в конституции, где прописано, что "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", что "умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", — напомнила собеседница Лайфа.
Цунаева отметила, что, говоря о разных страницах нашей истории и тем более Великой Отечественной войны, президент всегда опирается на архивные документы. Именно такой принципиальностью и взвешенностью позиция руководителя нашей страны отличается от реваншистских тезисов глав других стран.
"Это не просто эмоции человека, семья которого пережила эту страшную войну. Это позиция государственного деятеля, который любит свою страну, знает её историю и готов её защищать. Такой подход к истории государства — и трагической, и героической — имеет принципиальное значение в разговоре с молодёжью", — заключила она.
Ранее Лайф сообщал, что российский лидер в среду прилетел в Санкт-Петербург и с утра возложил цветы к монументу на Невском пятачке в честь 80-летия прорыва блокады, затем посетил Пискарёвское кладбище, где почтил память жертв блокады у монумента "Мать-Родина", а также провёл встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. На этой встрече Путин отметил чрезвычайную важность признания геноцида в отношении гражданского населения СССР, выразил убеждение, что преступления Киева против людей и Церкви не пройдут даром, и напомнил, что Россия сделала всё возможное для урегулирования ситуации в Донбассе мирным путём.
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