В Госдуме объяснили, почему для Путина важна тема подвига русского народа

Президент России Владимир Путин в очередной раз встретил годовщину снятия блокады Ленинграда именно там, в городе своего детства, и этим ещё раз показал свою приверженность традициям и готовность защищать историческую память. Об этом в беседе с Лайфом рассказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

По её словам, сегодня мы снова убедились, насколько тема подвига русского народа важна для президента, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны стало одной из задач нашей внутренней политики.

"Все эти годы Владимир Путин не только участвует в разных торжественных мероприятиях. Под его руководством формировалась государственная политика, нацеленная на сохранение памяти о защитниках Отечества. Путин поддержал и народное шествие "Бессмертного полка", а кульминацией стало появление и особой статьи в конституции, где прописано, что "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", что "умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", — напомнила собеседница Лайфа.

Цунаева отметила, что, говоря о разных страницах нашей истории и тем более Великой Отечественной войны, президент всегда опирается на архивные документы. Именно такой принципиальностью и взвешенностью позиция руководителя нашей страны отличается от реваншистских тезисов глав других стран.