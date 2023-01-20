Самая красивая "бабушка России" призналась, что волнуется перед международным конкурсом

Обладательница титула "Бабушка России" 46-летняя Алёна Сибиева рассказала, как готовится к конкурсу "Бабушка Вселенной", финал которого состоится 21 января. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Меня переполняет волнение! Я впервые нахожусь за границей и участвую в таком большом конкурсе, поэтому вы можете представить, в каком радостном состоянии я нахожусь. Знаете, модельного опыта у меня нет. Всю жизнь я работаю с боевыми искусствами, которые прививают такие черты характера, как жёсткость, контроль. Именно поэтому, когда мне предложили принять участие в конкурсе красоты и женственности, я решилась", — отметила Сибиева.

В ходе конкурса самой красивой "бабушке России" предстоит показать творческий номер, национальный костюм и рассказать о себе. Примечательно, что на российский конкурс Сибиева попала случайно, ведь из-за того, что она работает тренером боевых искусств, подобные состязания ей не очень близки. При этом поддерживать конкурсантку будут не только родные и близкие, но и воспитанники.

"Мои воспитанники ещё очень маленькие, но, конечно, они удивились, когда я рассказала, что буду участвовать в таком конкурсе. Отреагировали очень хорошо, болеют и поддерживают. Отправляли со словами "Самая лучшая и крутая бабушка". Именно поэтому я обожаю свою работу, ведь дети всегда благодарны тебе", — добавила Сибиева.