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20 января, 08:50

Самая красивая "бабушка России" призналась, что волнуется перед международным конкурсом

Самая красивая "бабушка России" рассказала о подготовке к "Вселенной"

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/id338629907" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Alyona Sibieva</a></p>

Обложка © VK / Alyona Sibieva

Обладательница титула "Бабушка России" 46-летняя Алёна Сибиева рассказала, как готовится к конкурсу "Бабушка Вселенной", финал которого состоится 21 января. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Меня переполняет волнение! Я впервые нахожусь за границей и участвую в таком большом конкурсе, поэтому вы можете представить, в каком радостном состоянии я нахожусь. Знаете, модельного опыта у меня нет. Всю жизнь я работаю с боевыми искусствами, которые прививают такие черты характера, как жёсткость, контроль. Именно поэтому, когда мне предложили принять участие в конкурсе красоты и женственности, я решилась", — отметила Сибиева.

Фото © VK / Alyona Sibieva

Фото © VK / Alyona Sibieva

В ходе конкурса самой красивой "бабушке России" предстоит показать творческий номер, национальный костюм и рассказать о себе. Примечательно, что на российский конкурс Сибиева попала случайно, ведь из-за того, что она работает тренером боевых искусств, подобные состязания ей не очень близки. При этом поддерживать конкурсантку будут не только родные и близкие, но и воспитанники.

"Мои воспитанники ещё очень маленькие, но, конечно, они удивились, когда я рассказала, что буду участвовать в таком конкурсе. Отреагировали очень хорошо, болеют и поддерживают. Отправляли со словами "Самая лучшая и крутая бабушка". Именно поэтому я обожаю свою работу, ведь дети всегда благодарны тебе", — добавила Сибиева.

Фото © VK / Alyona Sibieva

Фото © VK / Alyona Sibieva

Как рассказала участница конкурса, в свободное от работы время она увлекается танцами, рисует, поёт, вяжет, недавно открыла для себя мир гонок и, конечно же, не забывает печь пироги, когда к ней приезжают дети.

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Ранее же Лайф рассказывал, что на конкурсе "Мисс Вселенная" победила представительница США Р'Бонни Нола Габриэль. От России в нём участвовала Анна Линникова, которая не смогла пробиться в число 16 лучших.

Артур Белкин
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