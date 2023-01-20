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20 января, 09:04

Красноярец пообещал спецслужбам Украины устроить диверсию на ЛЭП, но попал в лапы правосудия

В Красноярске задержали мужчину, планировавшего заняться шпионажем в пользу Украины

В Красноярске задержали парня, который пообещал передать украинским спецслужбам секретные данные, а также уверял их, что готов устроить диверсию. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

22-летний красноярец переписывался со спецслужбами Незалежной в соцсетях. Там он заверял своих собеседников, что знает, как пробраться на российское предприятие по обогащению урана, и готов передать им данные. Также молодой человек утверждал, что располагает информацией о местах дислокации мобилизованных в ДНР. Но вишенкой на торте стало заявление россиянина о том, что он готов устроить диверсию на ЛЭП, которая проходит возле его дома.

В результате парня нашли и задержали. Пока не известно, имел ли он доступ к секретным сведениям, это предстоит выяснить правоохранителям. А ближайшие десять дней задержанный проведёт в камере — туда его посадили за неповиновение полиции.

В Северной Осетии задержали украинского шпиона

В Северной Осетии задержали украинского шпиона

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, который намеревался уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв

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