Лётчики РФ и Белоруссии на совместных учениях отрабатывают подавление систем ПВО

Авиационные подразделения России и Белоруссии в рамках совместных учений выполняют задачи по предназначению со всех аэродромов ВВС и войск ПВО вооружённых сил республики. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

"Лётные экипажи выполняют боевое применение на Ружанском полигоне, в ходе которого авиация подавляет ПВО, наносит поражение пунктам управления", — говорится в сообщении.

Вместе с тем лётчики в рамках учений поражают технику и иную силу условного противника, а также осуществляют истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации. Самолёт ДРЛО А-50 с аэродрома Мачулищи отрабатывает ведение воздушной разведки и управление экипажами многоцелевых истребителей, сообщили в Минобороны.