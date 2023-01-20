Лётчики РФ и Белоруссии на совместных учениях отрабатывают подавление систем ПВО
Авиация РФ и Белоруссии в рамках учений РГВ отрабатывает подавление ПВО
Авиационные подразделения России и Белоруссии в рамках совместных учений выполняют задачи по предназначению со всех аэродромов ВВС и войск ПВО вооружённых сил республики. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
"Лётные экипажи выполняют боевое применение на Ружанском полигоне, в ходе которого авиация подавляет ПВО, наносит поражение пунктам управления", — говорится в сообщении.
Вместе с тем лётчики в рамках учений поражают технику и иную силу условного противника, а также осуществляют истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации. Самолёт ДРЛО А-50 с аэродрома Мачулищи отрабатывает ведение воздушной разведки и управление экипажами многоцелевых истребителей, сообщили в Минобороны.
Накануне авиация РФ и Белоруссии приступила ко второму этапу учений в составе РГВ. Лётчики работают на трёх аэродромах: Мачулищи, Барановичи и Лида. Так, на последнем, например, отрабатываются обход систем ПВО и нанесение ударов по аэродромам условного противника.
Telegram / Министерство обороны Белоруссии