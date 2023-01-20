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20 января, 09:25

Компания Airbus Helicopters готова помочь в расследовании крушения вертолёта в Броварах

Рухнувший в Броварах вертолёт модели H225, на борту которого находилось руководство украинского МВД, принадлежал франко-немецкой Airbus Helicopters. Как сообщает РИА "Новости", это подтвердили в самой компании, штаб-квартира которой располагается во французском Мариньяне.

В пресс-службе организации выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также заявили о готовности помочь в расследовании произошедшей авиакатастрофы.

"Airbus Helicopters готова помочь соответствующим органам во всех вопросах, связанных с расследованием этого авиационного происшествия", — отметили в компании.

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Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области между детским садом и жилым домом упал вертолёт. По последним данным, в авиакатастрофе погибло 14 человек, ещё 25 пострадало. На борту рухнувшего воздушного судна находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Основные версии катастрофы озвучили в МВД Украины.

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Telegram / Гончаренко (депутат Верховной рады Украины)

Наталья Исакова

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