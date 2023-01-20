Компания Airbus Helicopters готова помочь в расследовании крушения вертолёта в Броварах

Рухнувший в Броварах вертолёт модели H225, на борту которого находилось руководство украинского МВД, принадлежал франко-немецкой Airbus Helicopters. Как сообщает РИА "Новости", это подтвердили в самой компании, штаб-квартира которой располагается во французском Мариньяне.

В пресс-службе организации выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также заявили о готовности помочь в расследовании произошедшей авиакатастрофы.