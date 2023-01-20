В Москве спустя год задержали белоруса, угрожавшего автору "Кукол" расправой из-за 15 млн рублей
Одного из грабителей дома автора телепередачи "Куклы" Григорьева задержали в Москве
Автор телепередачи "Куклы" Василий Григорьев. Обложка © Kino-teatr.ru / Виста
Правоохранители задержали в Москве 28-летнего Байбикова А. Он с напарником в 2021 году ограбил дом автора телепередачи "Куклы" Василия Григорьева. Об этом сообщил Лайфу источник.
По данным Лайфа, двое мужчин проникли в жилой дом, расположенный в московском посёлке Внуково. Они были одеты в камуфляжную форму с символикой российских силовых структур. Байбиков с напарником надели на Григорьева наручники и стали угрожать сначала пистолетом, а затем уколом, от которого он "может умереть мучительной смертью". Затем грабители потребовали от кинопродюсера показать, где хранятся деньги. Поднявшись на второй этаж дома, Григорьев увидел пристёгнутых к кровати наручниками домработницу и её сожителя. Кинодеятель передал 50 тысяч евро и ещё 130 тысяч долларов грабителям. После этого напавшие скрылись в неизвестном направлении.
В результате оказалось, что одним из преступников является гражданин Белоруссии. Его задержали в московском посёлке Марушкинское и полностью изобличили в содеянном. Теперь же принимаются меры к установлению и розыску напарника Байбикова.
Напомним, в январе 2022 года неизвестные пробрались в дом автора телепередачи "Куклы" Василия Григорьева и похитили более десяти миллионов рублей в долларах и евро. Сосед Григорьева рассказал Лайфу, что ограбление происходило "как в кино": грабители не только нарядились в камуфляж, но и пришли с собаками.