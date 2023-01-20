В Москве спустя год задержали белоруса, угрожавшего автору "Кукол" расправой из-за 15 млн рублей

По данным Лайфа, двое мужчин проникли в жилой дом, расположенный в московском посёлке Внуково. Они были одеты в камуфляжную форму с символикой российских силовых структур. Байбиков с напарником надели на Григорьева наручники и стали угрожать сначала пистолетом, а затем уколом, от которого он "может умереть мучительной смертью". Затем грабители потребовали от кинопродюсера показать, где хранятся деньги. Поднявшись на второй этаж дома, Григорьев увидел пристёгнутых к кровати наручниками домработницу и её сожителя. Кинодеятель передал 50 тысяч евро и ещё 130 тысяч долларов грабителям. После этого напавшие скрылись в неизвестном направлении.