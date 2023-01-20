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20 января, 09:33

В Кремле пожелали Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления

Российский лидер Владимир Путин желает первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, перенёсшему операцию на сердце, скорейшего выздоровления. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, как мы узнали, которую он перенёс. Мы тоже в Москве желаем ему скорейшего выздоровления", — сказал представитель Кремля.

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Ранее стало известно, что Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны из-за проблем с сердцем. А позже пресс-секретарь первого президента Казахстана сообщила, что он перенёс операцию, которая прошла успешно.

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ТАСС / Алексей Никольский

Александр Юнашев

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