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20 января, 09:39

Песков: Необходимое количество людей в рамках частичной мобилизации набрано

Требуемое количество людей в рамках частичной мобилизации набрано. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы ориентируемся на сказанное [о мобилизации] президентом [РФ Владимиром Путиным]: в рамках частичной мобилизации то число мобилизованных, которое планировалось, было обеспечено", — сказал он.

Песков напомнил, что после завершения набора военнослужащих в рамках частичной мобилизации начался обычный призыв на срочную службу. Об этом в том числе несколько раз заявлял и Путин, добавил представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что тема "второй волны" мобилизации в РФ искусственно поддерживается из-за рубежа. Он предложил ориентироваться на заявления Путина по данной теме.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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