Песков: Необходимое количество людей в рамках частичной мобилизации набрано

Требуемое количество людей в рамках частичной мобилизации набрано. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы ориентируемся на сказанное [о мобилизации] президентом [РФ Владимиром Путиным]: в рамках частичной мобилизации то число мобилизованных, которое планировалось, было обеспечено", — сказал он.

Песков напомнил, что после завершения набора военнослужащих в рамках частичной мобилизации начался обычный призыв на срочную службу. Об этом в том числе несколько раз заявлял и Путин, добавил представитель Кремля.