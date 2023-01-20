Песков: Точных дат послания Федеральному собранию и прямой линии Путина пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами не смог назвать точных дат проведения послания Федеральному собранию, пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина с гражданами страны.

"Мы будем информировать о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких назвать не могу", — отметил представитель Кремля.