Песков: Точных дат послания Федеральному собранию и прямой линии Путина пока нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами не смог назвать точных дат проведения послания Федеральному собранию, пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина с гражданами страны.
"Мы будем информировать о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких назвать не могу", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в ноябре 2022 года Дмитрий Песков заявил, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно.
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