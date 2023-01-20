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Опубликовано 20 января 2023, 09:42
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Лавров: РФ будет делать всё, чтобы обеспечить доступ МККК к пленным украинским военным

Россия сделает всё необходимое, чтобы обеспечить доступ представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к украинским военнослужащим, оказавшимся в плену. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Активно поддерживаем ваши усилия по обеспечению доступа к военнослужащим, которые оказались в плену. Будем делать всё, что от нас зависит, чтобы обеспечить такой доступ к украинским солдатам", — сказал он на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич.

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Ранее Лайф рассказывал, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала МККК активнее посещать российских пленных на Украине. Омбудсмен на встрече со Сполярич также обсудила вопрос о соблюдении норм международного права в отношении военнопленных.

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Варвара Романова
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