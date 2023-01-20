Лавров: РФ будет делать всё, чтобы обеспечить доступ МККК к пленным украинским военным

Россия сделает всё необходимое, чтобы обеспечить доступ представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к украинским военнослужащим, оказавшимся в плену. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Активно поддерживаем ваши усилия по обеспечению доступа к военнослужащим, которые оказались в плену. Будем делать всё, что от нас зависит, чтобы обеспечить такой доступ к украинским солдатам", — сказал он на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич.