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20 января, 10:21

Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что в конфликте на Украине наступает "переломный момент". Об этом он заявил перед началом встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии, по итогам которой может быть принято решение о поставках Киеву тяжёлого вооружения.

"Это переломный момент... Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся", — отметил Остин.

Путин: Победа России неизбежна

Путин: Победа России неизбежна

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине развивается по восходящей, а вовлечённость в него НАТО только растёт, о чём свидетельствуют последние заявления Запада.

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Getty Images / Emmanuele Contini

Александра Вишнякова

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