Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что в конфликте на Украине наступает "переломный момент". Об этом он заявил перед началом встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии, по итогам которой может быть принято решение о поставках Киеву тяжёлого вооружения.
"Это переломный момент... Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся", — отметил Остин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине развивается по восходящей, а вовлечённость в него НАТО только растёт, о чём свидетельствуют последние заявления Запада.
Getty Images / Emmanuele Contini