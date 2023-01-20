Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что в конфликте на Украине наступает "переломный момент". Об этом он заявил перед началом встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии, по итогам которой может быть принято решение о поставках Киеву тяжёлого вооружения.

"Это переломный момент... Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся", — отметил Остин.