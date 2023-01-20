Нейропсихолог подсказала ключ к победе над "одиночеством в толпе"

У каждого из нас своё представление об одиночестве. Например, есть такое понятие, как "одиночество в толпе", когда у человека большая семья, но никто из близких его не понимает. Или бывает, что человека, казалось бы, окружает много друзей, но в кризисной ситуации он вдруг остаётся один. Так или иначе, чтобы справиться с одиночеством, для начала придётся покопаться в его причинах. Сделать это читателям Лайфа поможет нейропсихолог, медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова.

"Если говорить об одиночестве в толпе, то здесь очень важно научиться не ждать от людей того, что они не смогут вам дать, например искать друзей там, где минимальна схожесть интересов. Если вы любите выставки, надо посещать выставки, если любите танцевать, посещайте кружки танцев, тогда шанс избежать чувства мнимого одиночества будет достаточно высоким", — объясняет эксперт.

Другое дело, когда одиночество — это состояние, когда у человека совсем нет близких или партнёрских взаимоотношений, нет друзей, что, как правило, может быть связано с трудностями коммуникации. Тут справиться самому будет очень непросто, может потребоваться помощь психолога, поскольку причина трудностей в общении не лежит на поверхности и необходимо будет выяснить, откуда они появились.

"Самое простое, что можно сделать без помощи специалиста, это начать постепенно посещать места, где вам будет комфортно и вы сможете присматриваться к людям и пытаться контактировать с ними. Самое главное в данном случае — не избегать людей, а пытаться общаться хотя бы на минимальном уровне, и тогда чувство одиночества не станет вашим близким другом", — советует Диана Лобанова.