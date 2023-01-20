Психолог раскрыла, в каком возрасте мужчине уже не нужна женщина

Вопрос, в каком возрасте мужчине не нужна женщина, очень спорный, мнений на этот счёт существует великое множество. Дело даже не в физиологии, а в психологических процессах. Чаще всего представители сильной половины человечества оценивают свою сексуальность количеством партнёрш, заявила Лайфу психолог-сексолог Татьяна Короткова.

Самый активный возраст у мужчин

Безусловно, в молодости мужчине важно количество — здесь присутствует эффект конкуренции и соревнования. В среднем мужчина хочет заниматься сексом 12 раз в неделю, быстро завершает половой акт, но через мгновение уже готов к следующему, это период 15–25 лет. Пик сексуальной активности у мужчины — в 20 лет Татьяна Короткова Психолог-сексолог

В 25–40 лет мужчины приобретают опыт и становятся более внимательными и чуткими, в сексе упор делают на качество. В этом возрасте кавалеры активно занимаются карьерой и самореализацией, стандартный показатель — секс один-три раза в неделю.

Многие начинают ценить позы, в которых женщина берёт инициативу на себя. В кризисы 30 лет и 42 лет сексуальность мужчины уменьшается — это рубежные точки, периоды самоопределения Татьяна Короткова Психолог-сексолог

Что происходит с мужчиной после 40 лет?

В период с 40 до 53 лет жизнь, в том числе и интимная, приобретает яркие краски. Здесь мужчины, как правило, уже настоящие асы секса: сил ещё много, но конец активности, кажется, не за горами.

Чего хотят мужчины после 50 лет?

После 55 лет у мужчин начинается андропауза — аналог женского климакса. Она приходит резко, меняет качество секса. На возбуждение требуется больше времени, при этом эрекция держится дольше. Фото © Shutterstock

В период от 55 лет и старше начинается андропауза — мужской климакс, который, в отличие от женского, приходит резко. Качество секса меняется. На возбуждение нужно больше времени, но и эрекция держится дольше. Происходят "осечки", возникают комплексы по поводу внешности, сюда же — страх облажаться. Как подчеркнула Короткова, обычно из-за этого страха, а не из-за физиологии эти "осечки" и случаются.

При наличии партнёрши мужчины в этом возрасте занимаются сексом раз в неделю, с 60 до 70 лет — раз в десять дней, после 70 лет половая функция также сохраняется, но мужчины смотрят на женщин сильно помоложе Татьяна Короткова Психолог-сексолог

Что влияет на возраст мужской сексуальности?

На возраст мужской сексуальности влияет половая конституция: она может быть сильной или слабой. Причём мужчина должен понять и принять это качество как качество характера. Также влияют ограничения и блоки в сексе, которые набираются в опыте, убеждения — то, что транслируется извне, навязывается.

Секс в юном и зрелом возрасте отличается по интенсивности, частоте, по качественной составляющей. В зрелом возрасте это интенсивность переживаний, которую нужно ценить: пусть они будут реже, но ценнее по впечатлениям Татьяна Короткова Психолог-сексолог

Когда мужчине достаточно созерцать юных дам, а не вступать с ними в физический контакт? Всё зависит от описанных выше обстоятельств. У человека с сильной половой конституцией такая нужда в принципе отсутствует, а у мужчин со слабой конституцией она может возникнуть и в 40, и в 70 лет, резюмировала сексолог Татьяна Короткова.