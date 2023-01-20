5 удивительных запретов, которые школьники в СССР не осмеливались нарушать
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Если современной молодёжи просьба не доставать телефон на уроке кажется невыполнимой задачей, как бы она почувствовала себя во времена СССР? Когда для детей были установлены особые правила поведения.
Школьные годы, проведённые за партой в Советском Союзе, у вас вызывают приятные воспоминания или не очень? Что вы чувствуете, глядя на вседозволенность современных учеников? Они и не подозревают даже, насколько сильно за последние десятилетия изменился мир вокруг. Вспоминаем, что же в СССР было под запретом для некоторых октябрят и пионеров.
1. В школу запрещалось носить джинсы
Джинсы считались символом социального неравенства, потому некоторые школы не допускали ребят в них к урокам. Фото © ТАСС / Акимов Николай
Что приходит вам на ум, когда думаете о школьных годах в Союзе? Наверняка вспоминаете ту самую форму, в которой все выглядели одинаково? Кстати, в некоторых учебных заведениях было запрещено появляться на занятиях в чём-то, помимо установленных дресс-кодом нарядов. Кто-то из вас точно припомнит, как учителя и завучи негативно отзывались о джинсах. Но почему? Такие штаны считали символом социального неравенства. Ведь СССР боролся за идею "одинаковости", то есть единства. Новомодный деним был не по карману основной массе граждан, да и редкостью — мало где найдёшь. Потому к занятиям модников в джинсах, если те осмеливались заявиться на порог школы, частенько не допускали.
2. В СССР нельзя было отращивать волосы
За внешним видом пионеров и октябрят следили не меньше, чем за тем, как дети себя вели. Например, какие-то образовательные учреждения практиковали запрет на длинные волосы. Правда, такое табу распространялось исключительно на мальчиков. Почему же с определёнными причёсками и стрижками нельзя было появляться в школах и гимназиях? Всё из-за видения о том, каким должен быть идеальный гражданин. В некоторых учреждениях сильно порицали тех, кто ходит в джинсах и кедах, да ещё с длинными волосами. Вышестоящее руководство видело в таких образах намёк на хиппи и их фривольный образ жизни.
3. Запрещалось ходить в кроссовках
Тут как и с джинсами: в СССР не терпели показушничества и каких-либо проявлений индивидуальности. Зачем на занятиях появляться в непонятных заморских кроссовках, когда в стране есть своя классическая обувь. Некоторые руководители школ видели в ношении кед стиляжничество, то есть намеренное выделение из толпы. Нередко на занятия в кроссовках не пускали. Увидев, что ученик принёс их на сменку, сразу отправляли непутёвого школьника на ковёр к директору и вызывали родителей.
4. Запрет на использование шариковой ручки
Примерно до середины 80-х в СССР верили, что только перьевая ручка помогает ученикам писать красиво, из-за чего шариковые были под запретом. Фото © ТАСС / Киквадзе М.
Помимо пышных бантов и одинаковой формы, чем ещё запомнились те времена, если говорить о школах? Может, кто-то из вас вспомнит, что долгое время писать конспекты разрешали только перьевой ручкой. Шариковые были под запретом аж до 1980-х годов. Почему? Большинство преподавателей искренне верили, что только с пером в руке школьники стараются писать красиво и разборчиво. Вот и получалось, что вместо одной ручки ученики носили с собой перо, промокашки, перочистку и чернильницу. Правда, к середине 80-х практически везде разрешили использовать шариковые ручки.
5. Под запретом была и жвачка
Люди, кому повезло не столкнуться с суровыми табу времён Союза, не поймут, почему пионерам и октябрятам нельзя было жевать жвачку. До 80-х годов государство активно пыталось навязать обществу мысль, что советский гражданин не будет походить на "западного верблюда". Но не получилось. Людям ну очень хотелось попробовать, пришлось пойти на уступки. И даже когда табу на жвачку спало, некоторым школьникам всё равно было строго запрещено жевать на уроках.
ТАСС / Церлюкевич Альфред