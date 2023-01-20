5 удивительных запретов, которые школьники в СССР не осмеливались нарушать

Школьные годы, проведённые за партой в Советском Союзе, у вас вызывают приятные воспоминания или не очень? Что вы чувствуете, глядя на вседозволенность современных учеников? Они и не подозревают даже, насколько сильно за последние десятилетия изменился мир вокруг. Вспоминаем, что же в СССР было под запретом для некоторых октябрят и пионеров.

1. В школу запрещалось носить джинсы

Джинсы считались символом социального неравенства, потому некоторые школы не допускали ребят в них к урокам. Фото © ТАСС / Акимов Николай

Что приходит вам на ум, когда думаете о школьных годах в Союзе? Наверняка вспоминаете ту самую форму, в которой все выглядели одинаково? Кстати, в некоторых учебных заведениях было запрещено появляться на занятиях в чём-то, помимо установленных дресс-кодом нарядов. Кто-то из вас точно припомнит, как учителя и завучи негативно отзывались о джинсах. Но почему? Такие штаны считали символом социального неравенства. Ведь СССР боролся за идею "одинаковости", то есть единства. Новомодный деним был не по карману основной массе граждан, да и редкостью — мало где найдёшь. Потому к занятиям модников в джинсах, если те осмеливались заявиться на порог школы, частенько не допускали.

2. В СССР нельзя было отращивать волосы

За внешним видом пионеров и октябрят следили не меньше, чем за тем, как дети себя вели. Например, какие-то образовательные учреждения практиковали запрет на длинные волосы. Правда, такое табу распространялось исключительно на мальчиков. Почему же с определёнными причёсками и стрижками нельзя было появляться в школах и гимназиях? Всё из-за видения о том, каким должен быть идеальный гражданин. В некоторых учреждениях сильно порицали тех, кто ходит в джинсах и кедах, да ещё с длинными волосами. Вышестоящее руководство видело в таких образах намёк на хиппи и их фривольный образ жизни.

3. Запрещалось ходить в кроссовках

Тут как и с джинсами: в СССР не терпели показушничества и каких-либо проявлений индивидуальности. Зачем на занятиях появляться в непонятных заморских кроссовках, когда в стране есть своя классическая обувь. Некоторые руководители школ видели в ношении кед стиляжничество, то есть намеренное выделение из толпы. Нередко на занятия в кроссовках не пускали. Увидев, что ученик принёс их на сменку, сразу отправляли непутёвого школьника на ковёр к директору и вызывали родителей.

4. Запрет на использование шариковой ручки

Примерно до середины 80-х в СССР верили, что только перьевая ручка помогает ученикам писать красиво, из-за чего шариковые были под запретом. Фото © ТАСС / Киквадзе М.

Помимо пышных бантов и одинаковой формы, чем ещё запомнились те времена, если говорить о школах? Может, кто-то из вас вспомнит, что долгое время писать конспекты разрешали только перьевой ручкой. Шариковые были под запретом аж до 1980-х годов. Почему? Большинство преподавателей искренне верили, что только с пером в руке школьники стараются писать красиво и разборчиво. Вот и получалось, что вместо одной ручки ученики носили с собой перо, промокашки, перочистку и чернильницу. Правда, к середине 80-х практически везде разрешили использовать шариковые ручки.

5. Под запретом была и жвачка