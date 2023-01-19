10 фото удивительных находок на барахолках, в которые невозможно поверить

"Это первое, что я увидел, когда переступил порог комиссионного магазина в Милвилле, штат Нью-Джерси. Стоил всего 10 долларов, и я точно забираю эту красоту с собой", — Judy Pearsall.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Наконец-то я нашла крошечную кушетку для своего кота!" — Lena Xanana.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Я нашла этот шедевр в комиссионке всего за 40 баксов!" — Karisa Briest.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Когда я был подростком, купил маме такую лампу на день рождения. Копил на неё несколько месяцев. Потом она сгорела в пожаре, и я поклялся, что во что бы то ни стало найду такую же и подарю её матушке. Сегодня, спустя долгие годы, я всё-таки её нашёл", — Steph Page Harrington.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Нашла это винтажное зеркало на онлайн-барахолке. Мечтала о таком несколько лет, так что сейчас просто в восторге", — Brittany Zapata.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Урвала этот удивительный угловой шкаф за 40 баксов!" — Vik Toria.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Нашли эти шедевры с разницей в месяц в разных штатах!" — Ben Burnett.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Во время рейда по секонд-хендам нашла эту сумку Moschino сезона весна-лето 2016-го. Перед покупкой убедилась, что это оригинал. Рада пополнить коллекцию такой уникальной вещью", — Leslie Morgan.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Нашла экземпляр книги "Гордость и предубеждение" в букинисте. Шикарная обложка, отличное состояние, а внутри подпись — её подарили кому-то аж в 1899-м!" — Jazmine Clair Eugelmi.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Купила этот замечательный шкаф на гаражной распродаже за гроши", — Bea Moser.