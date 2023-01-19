Чего знакам зодиака ждать на неделе с 23 по 29 января 2023 года: рунический гороскоп

Рунический прогноз на неделю с 23 по 29 января 2023 года от Игоря Вечерского раскроет, кому из знаков зодиака стоит сформировать баланс сил, кому прописать планы на будущее, а кому — затормозить и заняться накоплением энергии.

Рунический гороскоп для Овна на 23–29 января 2023 года

Овны на неделе с 23 по 29 января смогут заложить фундамент для успешного движения вперёд. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Овен: Райдо, Отал и Гебо открывают для этих представителей стихии Огня новые возможности, создают условия для реализации целого ряда планов и помогают заложить фундамент для активного и успешного движения вперёд. Не следует тратить это время даром: на неделе с 23 по 29 января необходимо действовать и достигать целей.

Рунический гороскоп для знака зодиака Телец на 23–29 января 2023-го

Тельцы, занявшись интеллектуальным трудом, на неделе с 23 по 29 января 2023 года смогут раскрыть свой потенциал. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Телец: Перто, Эваз и перевёрнутый Уруз говорят о том, что на неделе с 23 по 29 января есть вероятность столкнуться с нераскрытием ряда возможностей. Зато можно получить шанс познакомиться со своим потенциалом, используя интеллектуальный труд. Вообще, сфера умственного труда и информации, вероятно скрытой, которой не так-то просто воспользоваться, станет решающей.

Рунический гороскоп для Близнецов на 23–29 января 2023-го

Близнецы в период с 23 по 29 января могут сформировать баланс, необходимый для взаимодействия с людьми. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Близнецы: Гебо, Соуло и Манназ говорят о том, что на первый план выходят личные отношения и внутренний потенциал. Период с 23 по 29 января будет отличать концентрация на возможностях использовать внутренние качества и сформировать необходимый баланс взаимодействия с окружающими.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рак на 23–29 января 2023 года

Раки на неделе с 23 по 29 января могут подвести итоги, поставить точку в важном деле. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Рак: Тейваз, Беркана и Дагаз говорят о том, что в жизни, в планах этих представителей стихии Воды возможны серьёзные достижения. Если есть желание подвести итоги, поставить точку в каком-то важном деле либо совершить ответственные поступки, неделя с 23 по 29 января подойдёт как нельзя лучше. Этот период поможет в полной мере реализовать свои возможности.

Рунический гороскоп для Льва на 23–29 января 2023-го

Львы могут раскрыть просторы познания в последнюю полную неделю января 2023 года. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Лев: Гебо, Манназ и Кено советуют обратить внимание на сферу информированности, важных знаний, которые направят усилия этих огненных людей в нужное русло. В период 23–29 января можно раскрыть просторы познания и увидеть новое в уже старых и, казалось бы, привычных вещах. Это время обязательно должно быть полностью под контролем ваших желаний.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 23–29 января 2023 г.

Девы должны использовать неделю с 23 по 29 января как паузу для накопления возможностей и энергии. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Дева: Уруз, перевёрнутая Беркана и перевёрнутая Кено советуют не рубить сплеча и учитывать возможности того, что не всеми процессами сейчас можно управлять, не для всех дел существует достаточный потенциал возможностей. Скорее необходимо использовать неделю с 23 по 29 января как некоторого рода паузу, когда следует копить возможности, энергию. К активным действиям Девам рунолог Игорь Вечерский советует приступать в дальнейших периодах.

Рунический гороскоп для Весов на неделю с 23 по 29 января 2023 года

Весы на неделе с 23 по 29 января улучшат положение любого дела, к которому подступятся. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Весы: Беркана, Вунье и Ингуз говорят, что неделя с 23 по 29 января 2023-го благоприятна для тех дел, что направлены на улучшение комфорта. Такие благоприятствующие действия будут формировать баланс различных положительных моментов вокруг. Они смогут организовать весь жизненный процесс этих представителей стихии Воздуха в наиболее оптимальном русле. Весы смогут улучшить положение любого дела, чем бы ни занялись в этот период, и почувствуют некоторое облегчение, которое им так необходимо в последнее время.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 23–29 января 2023-го

Скорпионы в период с 23 по 29 января смогут планомерно вкладываться в развитие собственного дела. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Скорпион: перевёрнутая Перто, Беркана и перевёрнутая Райдо говорят о том, что ключ к успеху — в развитии текущих дел. В период с 23 по 29 января не рекомендуется начинать что-то новое, следует очень внимательно относиться к различным тайнам, которые не хочется рассекретить. На следующей неделе эти водные люди смогут планомерно развивать собственное дело.

Рунический гороскоп для Стрельца на 23.01–29.01 2023 года

Стрельцам на неделе с 23 по 29 января не будет хватать возможностей для решительных действий. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Стрелец: Уруз, перевёрнутая Феху и Наутиз говорят о некотором хаосе и недостатке возможностей для того, чтобы совершать решительные действия. На неделе с 23 по 29 января не следует тратить лишние средства. Нужно копить силы, а если расходовать, то в правильном направлении. Так что в приоритете — формирование баланса сил.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 23–29 января 2023-го

Козерогам в последнюю полную неделю января 2023-го стоит помнить, что лучше что-то не доделать, чем перегрузить себя. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Козерог: Наутиз, перевёрнутый Уруз и Иса говорят о затормаживании ряда процессов, о том, что ситуация не предполагает каких-то серьёзных перемен и изменений. На следующей неделе Козерогам следует подумать о собственном внутреннем потенциале. Возможно, он требует отдыха, дополнительных ресурсов. Ещё можно поразмышлять о том, что иногда лучше не доделать что-либо, чем перегрузить себя, таким образом остановив прогресс на длительное время.

Рунический гороскоп для Водолея на 23.01–29.01 2023 года

Неделя с 23 по 29 января 2023 года будет благоприятной для рождённых под знаком зодиака Водолей: можно уделить время как работе, так и личным делам. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Водолей: Вуньо, Йера и Манназ говорят о достаточно благоприятном периоде времени, который можно посвятить как личным делам, так и работе. Неделя с 23 по 29 января может принести результат в разных сферах, особенно если учитывать человеческий фактор, если строить весь ход мыслей вокруг понимания ценности личности, важности каждого индивида, вовлечённого в вашу жизнь. И необходимость помнить также о комфорте и достижения результата каждым из тех людей, с которыми вы связаны.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на 23–29 января 2023-го

Нужный путь представителям стихии Воды Рыбам на неделе 23–29 января подскажет интуиция. Фото © Shutterstock