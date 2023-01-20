Экс-футболистка "Арсенала" Скотт заявила, что фото с Путиным спасло ей жизнь в России

Совместная фотография экс-футболистки "Арсенала" и сборной Англии Алекс Скотт с президентом России Владимиром Путиным спасла ей жизнь во время чемпионата мира 2018 года. Об этом спортсменка рассказала в своих мемуарах "Как (не) быть сильной", выдержки из которых приводит Talksport.





Скотт рассказала, что работала в 2018 году на турнире в России в качестве эксперта Би-би-си. Однажды после встречи с подругой в Москве она заказала такси. Во время поездки водитель посмотрел на спортсменку и сказал по-английски: "Скажи им, что они тебя больше никогда не увидят". Скотт испугалась и ответила, что не понимает, что происходит. Таксист заявил экс-футболистке, что не повезёт её домой, добавив: "Таких девушек, как ты, я убиваю".

"Путин! В то утро я была с Путиным! "Ты не можешь убить меня. Я должна завтра встретиться с Путиным". Он начал смеяться: "Никто не встречается с Путиным". Тогда я стала перебирать фотографии с утреннего визита в Кремль, которые попали в газеты", — написала Скотт в мемуарах.

Фотографии оказались весьма убедительным аргументом, поэтому водитель прекратил угрозы и вернул спортсменку в отель.