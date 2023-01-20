Киев назвал подлостью желание Грузии восстановить прямые рейсы с РФ
МИД Украины раскритиковал Грузию за поддержку идеи восстановления прямых рейсов с Россией
Киев раскритиковал Тбилиси за поддержку идеи восстановления авиасообщения между Россией и Грузией. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко увидел в этом "политическую подлость".
"Глава грузинской провластной партии выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. <...> Подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на получение членства в Европейском cоюзе", — говорится в заявлении Николенко.
Напомним, полёты между двумя странами были прекращены указом президента РФ Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Грузии радикалы и оппозиция устроили антироссийскую акцию протеста у парламента. На днях представитель грузинской правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси будет только приветствовать возобновление авиасообщения с Москвой, так как для граждан республики это имеет большое значение.
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