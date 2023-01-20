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20 января, 09:54

Томский школьник принёс гранату на урок ОБЖ и попросил учителя помочь с её сборкой

В Томске подросток принёс гранату в школу на урок ОБЖ

<p>Граната, которую принёс школьник на урок ОБЖ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Граната, которую принёс школьник на урок ОБЖ. Обложка © Telegram / SHOT

Учеников и сотрудников одной из школ в Томске пришлось эвакуировать после того, как девятиклассник принёс на урок ОБЖ гранату. Как рассказали журналистам в пресс-службе мэрии Томска, инцидент произошёл в лицее № 1 имени Пушкина на улице Нахимова.

По нашим данным, ученик купил гранату в Интернете "в качестве сувенира". Однако снаряд прислали ему в разобранном виде. В итоге он решил принести РГД-5 в лицей, чтобы преподаватель помог её собрать. Однако учитель отобрал потенциально опасный предмет и сообщил об этом руководству учреждения.

В итоге из здания лицея эвакуировали больше тысячи человек, а приехавшие на место ЧП сапёры подтвердили, что граната оказалась учебным муляжом.

Эвакуация учеников и персонала учебного заведения. Фото © Telegram / "Регион 70"

Эвакуация учеников и персонала учебного заведения. Фото © Telegram / "Регион 70"

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Наталья Исакова

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