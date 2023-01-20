Томский школьник принёс гранату на урок ОБЖ и попросил учителя помочь с её сборкой
В Томске подросток принёс гранату в школу на урок ОБЖ
Граната, которую принёс школьник на урок ОБЖ. Обложка © Telegram / SHOT
Учеников и сотрудников одной из школ в Томске пришлось эвакуировать после того, как девятиклассник принёс на урок ОБЖ гранату. Как рассказали журналистам в пресс-службе мэрии Томска, инцидент произошёл в лицее № 1 имени Пушкина на улице Нахимова.
По нашим данным, ученик купил гранату в Интернете "в качестве сувенира". Однако снаряд прислали ему в разобранном виде. В итоге он решил принести РГД-5 в лицей, чтобы преподаватель помог её собрать. Однако учитель отобрал потенциально опасный предмет и сообщил об этом руководству учреждения.
В итоге из здания лицея эвакуировали больше тысячи человек, а приехавшие на место ЧП сапёры подтвердили, что граната оказалась учебным муляжом.
Эвакуация учеников и персонала учебного заведения. Фото © Telegram / "Регион 70"
Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге задержали подростка, который готовил теракт в школе. Наполеоновскими планами 14-летний ученик как-то похвастался одноклассникам в одном из мессенджеров, так на него и вышли оперативники.
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