Томский школьник принёс гранату на урок ОБЖ и попросил учителя помочь с её сборкой

Учеников и сотрудников одной из школ в Томске пришлось эвакуировать после того, как девятиклассник принёс на урок ОБЖ гранату. Как рассказали журналистам в пресс-службе мэрии Томска, инцидент произошёл в лицее № 1 имени Пушкина на улице Нахимова.

По нашим данным, ученик купил гранату в Интернете "в качестве сувенира". Однако снаряд прислали ему в разобранном виде. В итоге он решил принести РГД-5 в лицей, чтобы преподаватель помог её собрать. Однако учитель отобрал потенциально опасный предмет и сообщил об этом руководству учреждения.

В итоге из здания лицея эвакуировали больше тысячи человек, а приехавшие на место ЧП сапёры подтвердили, что граната оказалась учебным муляжом.

Эвакуация учеников и персонала учебного заведения. Фото © Telegram / "Регион 70"