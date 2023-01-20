РФ внимательно следит за попытками США убедить Латинскую Америку дать Киеву российское оружие
Песков: РФ следит за попытками США убедить Латинскую Америку дать Киеву оружие
РФ будет внимательно отслеживать попытки США убедить страны Латинской Америки предоставить Украине российское вооружение взамен поставок американских образцов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в этой связи важно учитывать правовые и юридические ограничения возможных поставок, которые существуют для получателей военной техники.
"Конечно, мы будем очень внимательно это отслеживать", — заявил Песков.
Ранее Лайф сообщал, что США ведут работу с девятью странами Латинской Америки относительно возможности отправки Киеву российского оружия, которое находится на балансе их вооружённых сил.
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