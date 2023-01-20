Песков призвал Запад прислушаться к озабоченности РФ, чтобы остановить украинский конфликт
Западные страны должны прислушаться к озабоченностям России, чтобы остановить развитие украинского конфликта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужно прислушаться к озабоченностям России. Нужно внутренне отмотать [ситуацию] на, я бы даже сказал, конец позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности и когда Россия была абсолютно отвергнута", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков призвал западные страны раскаяться в цинизме, который они демонстрировали в течение последних восьми лет. В это время Германия, Франция и Украины "играли в напёрстки" Минскими договорённостями, добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что конфликт на Украине развивается по восходящей. При этом он отметил рост вовлечённости в него со стороны НАТО.
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