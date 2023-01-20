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20 января, 00:37

Мишустин заявил о грубом давлении Запада на Россию

Запад сейчас оказывает грубое давление на Россию, а также на сотрудничающие с ней страны. Для Москвы это, с одной стороны, время больших вызовов, с другой, новых возможностей. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

"На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление. Но это время не только больших вызовов. Оно открывает перед нами новые возможности", — сказал он на Российско-туркменском бизнес-форуме в Ашхабаде.

Премьер добавил, что сейчас приходится работать в нестандартных условиях. Глобальная финансово-экономическая архитектураменяется, привычные механизмы не работают. А валюты, которыми активно пользовались, показали свою ненадёжность.

По мнению Мишустина, новые возможности для России открываются в разных сферах, в том числе в экономике, финансах, технологиях.

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Ранее Лайф писал, что Михаил Мишустин призвал выполнить все социальные обязательства перед жителями новых территорий. Он отметил, что этот процесс должен пройти необременительно и комфортно для новых граждан.

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пресс-служба Правительства РФ

Андрей Григорьев

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