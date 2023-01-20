Врач рассказал, как скоро после ковида и гриппа можно пить алкоголь

При гриппе и ковиде, а также в первое время после них нельзя употреблять спиртные напитки. Об этом предупредил иммунолог Владимир Болибок. По его словам, алкоголь повышает риск тромбоза. Врач отметил, что сейчас в России "в ходу" две тяжёлые инфекции: кроме CoViD-19 ещё и свиной грипп, оба атакуют сердечно-сосудистую систему и, в частности, повреждают внутреннюю оболочку сосудов, а значит, через какое-то время возникает опасность тромбообразования.

"А приём алкоголя, особенно чрезмерный приём, повышает свёртываемость крови, дополнительно увеличивая риск тромбообразования: во-первых, это происходит из-за сладжа эритроцитов, то есть их склеивания, во-вторых, употребление спиртного ведёт к обезвоживанию организма. Статистика говорит о том, что приём алкоголя — это всегда угроза инфаркта, инсульта и тромбоза конечностей, а перенесённый грипп и коронавирусная инфекция усугубляют ситуацию", — объяснил Болибок в интервью радио Sputnik.

Если анализы пришли в норму — употреблять алкоголь после болезни можно, добавил врач. Однако он напомнил, что безопасной дозы спиртного не существует. Если переболели, лучше подольше воздерживаться. Точных сроков, сколько нужно на это времени, нет, всё индивидуально, отметил врач. Даже если человек чувствует себя хорошо, анализы могут показывать обратное. Болибок также подчеркнул, что ОРВИ, грипп и коронавирусная инфекция не проходят бесследно, нарушение свёртывающей системы крови может сохраняться и месяц, и год.