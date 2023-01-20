Премьер Британии записал видео в машине, и теперь у него проблемы с полицией

Британская полиция намерена изучить видео, согласно которому премьер-министр Британии Риши Сунак позволил себе езду в автомобиле без использования ремня безопасности. Этим вопросом займутся правоохранительные органы английского графства Ланкашир, где глава правительства в тот момент ехал.

Риши Сунак в автомобиле без ремня безопасности. Видео © Twitter / PippaCrerar

"Полиция Ланкашира расследует признание Риши Сунака, что он не пристегнулся ремнём безопасности во время съёмки на заднем сиденье автомобиля, — явное нарушение закона", — пишет политический редактор The Guardian Пиппа Крерар.

Английский премьер 19 января записал видео в Ланкашире, как он, находясь на заднем сиденье автомобиля, не пристегнул ремень безопасности. Нарушение закона заметили внимательные пользователи Сети, и история появилась в британских СМИ. За Риши Сунака не замедлил извиниться перед жителями Британии его представитель. По данным Sky News, сам премьер признаёт свою ошибку. За подобные проступки водителю или пассажиру в Соединённом Королевстве грозит штраф до 500 фунтов (610 долларов, или около 42 тысяч рублей).