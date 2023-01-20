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19 января, 23:15

Умер легендарный музыкант из Зала славы рок-н-ролла

Американский музыкант Дэвид Кросби умер на 82-м году жизни

<p>Дэвид Кросби. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B8,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:David_Crosby_2019_by_Glenn_Francis.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Toglenn</a></p>

Дэвид Кросби. Фото © Wikipedia / Toglenn

В США скончался американский певец Дэвид Ван Кортленд Кросби. Ему был 81 год. Об этом пишет журнал Variety, ссылаясь на заявление жены звезды. По её словам, Кросби умер в результате продолжительной болезни.

Кросби — автор песен и один из основателей рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash. Его дважды включили в Зал славы рок-н-ролла. В первый раз в составе The Byrds в 1991 году, второй раз в составе Crosby, Stills & Nash в 1997 году.

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Анатолий Симоненко

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