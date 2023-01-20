Умер легендарный музыкант из Зала славы рок-н-ролла

В США скончался американский певец Дэвид Ван Кортленд Кросби. Ему был 81 год. Об этом пишет журнал Variety, ссылаясь на заявление жены звезды. По её словам, Кросби умер в результате продолжительной болезни.

Кросби — автор песен и один из основателей рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash. Его дважды включили в Зал славы рок-н-ролла. В первый раз в составе The Byrds в 1991 году, второй раз в составе Crosby, Stills & Nash в 1997 году.