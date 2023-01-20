США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $2,5 миллиарда

Власти Соединённых Штатов объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, на этот раз на сумму $2,5 миллиарда. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

БМП Stryker. Фото © Wikipedia / US Army

Там уточнили, что в рамках этого пакета, как и предполагалось, Вашингтон передаст Киеву боевые машины пехоты Bradley и бронированные машины Stryker. Первых будет 59, вторых — 90 единиц.

А ещё среди прочего Украине отправят восемь систем противовоздушной обороны Avenger, дополнительный комплект снарядов для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.