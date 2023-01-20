США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $2,5 миллиарда
БМП Breadley. Фото © Wikipedia / US Army
Власти Соединённых Штатов объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, на этот раз на сумму $2,5 миллиарда. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
БМП Stryker. Фото © Wikipedia / US Army
Там уточнили, что в рамках этого пакета, как и предполагалось, Вашингтон передаст Киеву боевые машины пехоты Bradley и бронированные машины Stryker. Первых будет 59, вторых — 90 единиц.
А ещё среди прочего Украине отправят восемь систем противовоздушной обороны Avenger, дополнительный комплект снарядов для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.
Как и ожидалось, танки Abrams в этот пакет помощи не вошли. В Пентагоне ранее пояснили, что не готовы поставлять эти боевые машины из-за высокой стоимости их обслуживания.