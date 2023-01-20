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19 января, 22:54

США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $2,5 миллиарда

<p>БМП Breadley. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/M2_%C2%AB%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%BB%D0%B8%C2%BB#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:M2_Bradley_Firing_1987.JPEG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>/ US Army</p>

БМП Breadley. Фото © Wikipedia / US Army

Власти Соединённых Штатов объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, на этот раз на сумму $2,5 миллиарда. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

БМП Stryker. Фото © Wikipedia / US Army

БМП Stryker. Фото © Wikipedia / US Army

Там уточнили, что в рамках этого пакета, как и предполагалось, Вашингтон передаст Киеву боевые машины пехоты Bradley и бронированные машины Stryker. Первых будет 59, вторых — 90 единиц.

А ещё среди прочего Украине отправят восемь систем противовоздушной обороны Avenger, дополнительный комплект снарядов для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Как и ожидалось, танки Abrams в этот пакет помощи не вошли. В Пентагоне ранее пояснили, что не готовы поставлять эти боевые машины из-за высокой стоимости их обслуживания.

Андрей Григорьев

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