Глава ЦРУ тайно посетил Киев и предупредил Зеленского о проблемах

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс в конце прошлой недели тайно посетил Киев и провёл там встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Washington Post.

По данным издания, Бёрнс рассказал украинскому лидеру о шагах, которые Россия якобы может предпринять в рамках специальной военной операции "в ближайшие недели и месяцы".

Глава ЦРУ и Зеленский обсудили вопрос, как долго Запад сможет помогать Украине на фоне того, как среди американцев падает уровень поддержки Киева. Глава ЦРУ признал, что в какой-то момент помощь Киеву будет оказывать сложнее.