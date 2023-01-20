Глава ЦРУ тайно посетил Киев и предупредил Зеленского о проблемах
WP: Глава ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал Зеленскому о "планах России"
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс в конце прошлой недели тайно посетил Киев и провёл там встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Washington Post.
По данным издания, Бёрнс рассказал украинскому лидеру о шагах, которые Россия якобы может предпринять в рамках специальной военной операции "в ближайшие недели и месяцы".
Глава ЦРУ и Зеленский обсудили вопрос, как долго Запад сможет помогать Украине на фоне того, как среди американцев падает уровень поддержки Киева. Глава ЦРУ признал, что в какой-то момент помощь Киеву будет оказывать сложнее.
Напомним, это не первый визит Бёрнса в Киев. Он в ноябре встречался там с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинской разведки.
ТАСС / AP / JOSE MENDEZ