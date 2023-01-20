На Украине заявили о сносе в Изюме мемориальной доски маршалу Жукову

В Украинском городе Изюм администрация приняла решение о демонтаже мемориальной доски, установленной в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова. Об этом в соцсетях заявил заммэра города Владимир Мацокин.

"Сегодня принято решение демонтировать мемориальную доску маршалу Жукову на проспекте Независимости", — говорится в сообщении Мацокина.

Ограда сквера Пушкина в Измаиле Одесской области. Фото © Страна.ua

А в Измаиле, что в Одесской области, решили переименовать сквер имени Пушкина. Теперь он будет называться "Литературнй". А из ограды сквера вырезали профиль поэта.