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19 января, 23:10

На Украине заявили о сносе в Изюме мемориальной доски маршалу Жукову

<p>Мемориальная доска Жукову в Изюме. Фото © Страна.ua</p>

Мемориальная доска Жукову в Изюме. Фото © Страна.ua

В Украинском городе Изюм администрация приняла решение о демонтаже мемориальной доски, установленной в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова. Об этом в соцсетях заявил заммэра города Владимир Мацокин.

"Сегодня принято решение демонтировать мемориальную доску маршалу Жукову на проспекте Независимости", — говорится в сообщении Мацокина.

Ограда сквера Пушкина в Измаиле Одесской области. Фото © Страна.ua

Ограда сквера Пушкина в Измаиле Одесской области. Фото © Страна.ua

А в Измаиле, что в Одесской области, решили переименовать сквер имени Пушкина. Теперь он будет называться "Литературнй". А из ограды сквера вырезали профиль поэта.

"Стыд и позор": В Одессе ночью начали демонтировать памятник Екатерине II

"Стыд и позор": В Одессе ночью начали демонтировать памятник Екатерине II

Ранее Лайф писал, что Мединский предложил властям Украины снести Одессу после демонтажа памятника Екатерине II. Он добавил, что можно пойти дальше и переименовать город в Хаджибей и "вернуть его Турции".

Арина Родионова

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