В Швейцарии оценили вероятность появлений новой супер-валюты

Роль доллара как мировой резервной валюты, вероятно, ослабеет, даже при отсутствии геополитических и экономических потрясений. Об этом говорится в докладе швейцарского банка Credit Suisse "Будущее мировой монетарной системы", пишет РБК. Поспособствуют такому развитию плавающие курсы валют, а также желание центробанков снизить санкционные риски и доступность своп-линий между центробанками.

В конечном счёте, полагают финансисты, мировая финансовая система станет более многополярной, при этом доллар не утратит преобладающее значение. Маловероятным экономисты назвали и появление нового мирового гегемона из числа существующих валют. По их словам, нынешняя ситуация во многом напоминает 1970-е годы, когда доверие к доллару пошатнулось из-за ослабления роста инфляции, а также отказа Штатов от золотого стандарта.

В прошлом году цены в Америке сильно "разогнались", экономический рост снизился, что по мнению экономистов, означает, что американская экономика переживает стагфляцию, просто в более мягкой форме, чем полвека тому назад. Вместе с тем стал худе геополитический климат, который всегда оказывал существенное влияние на финансовую систему. Украинский конфликт в 2022 году только усугубил положение, подчёркивают эксперты.

"Такая комбинация повышает вероятность потенциального разворота мировой финансовой системы от доллара", — сказано в докладе.

Эксперты отметили также, что центральные банки стран мира стремятся к диверсификации долларовых активов, чтобы не попасть под влияние санкционных рисков. Россия в свою очередь отказалась от казначейских облигаций США из-за угрозы санкций, из-за чего перевела долларовые активы в евро и золото, притом, что этот шаг не уберёг резервы страны от заморозки в 2022 году. Эксперты Credit Suisse предполагают, что центробанки будут расширять присутствие в реальных активах, вроде акций, сырья, инфраструктурных проектов, а границы между ЦБ и суверенным фондом будут размываться.