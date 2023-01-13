Центробанк начал распродавать валюту: Чем это обернется для курса рубля и фондового рынка С 13 января Центробанк начинает операции по купле-продаже валюты по новому правилу, впервые после долгого перерыва. С чем это связано, как повлияет на курс рубля и что изменится на фондовом рынке? 12 января, 23:40 Центральный банк РФ. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Чем уникальны валютные операции Центробанком в этом году

13 января снова начинает работать бюджетное правило. Центробанк возобновляет операции с иностранной валютой на внутреннем рынке, которые не проводились уже год.

В последней версии бюджетного правила, которая действовала год назад, была зафиксирована цена на нефть марки Urals в 40 долларов за баррель. При этом предусматривалась индексация на 2% каждый год. Все нефтегазовые доходы сверх этой цены шли в резервы через покупку валюты, а остальные - на текущие расходы бюджета. Если же нефтяные цены снижались, то валюта продавалась. При снижении нефтяных цен менее 40 долларов валюта продавалась, а эти деньги шли на текущие расходы бюджета. Теперь же цены отсечения нет, но ее роль выполняет уровень объема нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей в год. Эти деньги пойдут на финансирование расходов бюджета. Все, что выше, направят в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В январе ожидается, что бюджет нефтегазовых доходов недополучит. Поэтому валюта будет продаваться. Только это будут не доллары как раньше, а юани. По данным Минфина, сделки будут на 3,2 млрд рублей ежедневно с 13 января по 6 февраля.

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- Конструкция перезапущенного бюджетного правила сформирована с учетом изменившейся экономической и геополитической конъюнктуры. В 2022 году действие правила было приостановлено, потому что резервы регулятора и ФНБ в ключевых валютах оказались заблокированы из-за санкций. Соответственно, продавать было нечего, а покупать не было смысла, так как эту валюту автоматически заблокировали бы на западных корреспондентских счетах, - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Он объяснил, почему в новом правиле фигурирует именно юань. Во-первых, китайская валюта составляет значительную часть ФНБ и в целом золотовалютных резервов России. Во-вторых, это валюта второй по размеру экономики мира. В-третьих, ликвидность юаня на Мосбирже достигла высокого уровня, и она уже сопоставима с долларом.

Как операции Центробанка отразятся на курсе рубля и фондовом рынке

По мнению Александра Бахтина, учитывая новые параметры механизма, его прямое влияние на курсовую динамику рубля ожидается незначительным. Минфин анонсировал ежедневный объем продажи иностранной валюты до 6 февраля на уровне 3,2 млрд рублей. Это меньше 1,5% от среднедневного оборота торгов юанем/долларом/евро на Мосбирже, если брать за основу декабрьские данные.

- На длинном горизонте новое бюджетное правило, как и предыдущее, должно сглаживать курсовые колебания, обеспечивая рублю более стабильную динамику. А это важный момент с точки зрения настроений и ожиданий в экономической среде, - пояснил Александр Бахтин.

То есть косвенно возвращение инструмента стабилизации курса позитивно для компаний, в том числе эмитентов российского фондового рынка. С другой стороны, отметил аналитик, имеющие наибольший вес в индексе Мосбиржи акции экспортеров (59,2%) обычно выступают бенефициарами более слабого курса нацвалюты.

В здании Московской биржи на Воздвиженке. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

- Сейчас задача состоит в том, что нужно пополнять доходную часть бюджета страны. Сильных потрясений на валютном рынке России из-за возврата Центробанка к бюджетному правилу не произошло. Рубль даже начал расти и торгуется в паре с долларом ниже уровня 70 рублей за единицу американской валюты. Но пока сложно сказать, как долго эта тенденция продлится. Сильная просадка экспорта (нефть, газ, уголь, а с февраля еще и нефтепродукты) приведет к падению доходов бюджета в больших объемах, чем прогнозировалось раньше. Нам стоит быть готовыми к тому, что постепенно доллар вырастет до 76-78 рублей или выше 80 рублей за единицу, - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Для курса рубля новости о возобновлении операций с валютой стали позитивом – сейчас национальная валюта укрепляется. Однако в дальнейшем, скорее всего, рубль будет ослаблен до уровня 70-75 рублей за доллар, поскольку снижение экспортных доходов увеличивает дефицит бюджета. Более дорогой доллар на внутреннем российском рынке – это возможность увеличить доходы бюджета, так как налоги компании перечисляют в национальной валюте. Такой прогноз сделал частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Фёдор Сидоров.

- С 13 января по 6 февраля ЦБ по поручению Минфина России должен будет продать на Московской бирже китайских юаней на 54,5 млрд. рублей или 3,2 млрд. рублей в день. Это не такая большая величина. Скажем в декабре 2021 года - январе 2022 года Банк России приобретал валюту эквивалентом в 22-23 млрд. рублей в день. И даже такой объем не оказывал слишком сильного воздействия на курс. Поэтому на текущий момент для рубля возврат бюджетного правила — история позитивная. Но важен здесь не сам факт продажи валюты ЦБ, а готовность российских финансовых властей защищать рубль, - отметил аналитик TeleTrade Алексей Фёдоров.

В здании Московской биржи на Воздвиженке. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Он обратил внимание, что на следующей неделе у нас начнутся покупки рублей российскими экспортерами, которые будут менять валютную выручку для налоговых выплат. На этом фоне до конца января курс рубля может не только оставаться на уровне в 68-69 за доллар США или даже укрепиться посильнее к 66-67.

- Но уже в феврале, дальнейшее ухудшения конъюнктуры на рынке энергоносителей, а также сокращение нефтегазовых доходов России вновь начнет давить на рубль. Так что к марту мы можем увидеть курсовые отметки в 73-74 за доллар США, 76-78 за евро и 10,6-10,8 за юань, - добавил Алексей Фёдоров.

Авторы Нина Важдаева