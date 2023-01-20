Дипломат объяснил, почему провальна идея Киева о "трибунале" против России

Идея Киева о созыве "трибунала" против России по конфликту на Украине — лишь PR-ход. Единственная организация, способная созвать трибунал, решения которого носили бы обязательный к выполнению характер, — это Совет Безопасности ООН. Такие пояснения дал РИА "Новости" дипломат одной из делегаций в Организации Объединённых наций.

Он отметил, что такие трибуналы всегда запускал только Совет Безопасности ООН, действуя по главе 7 устава организации. Но дело в том, что в Совбезе у России право вето. Что касается Генассамблеи, то её решения носят лишь рекомендательный характер.

"Соответственно, созданный на основе такой резолюции орган, даже если назвать его "трибуналом", на практике не сможет совершать никаких принудительных действий, включая выдачу ордеров на арест", — приводит агентство слова собеседника.

Он добавил, что некий "трибунал" может создать любая организация, хоть Совет Европы, но вопросы об эффективности его решений никуда не денутся.