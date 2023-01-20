Маска уличили в создании лживого ролика о Tesla

Владелец компании Tesla бизнесмен Илон Маск в 2016 году взял под собственное руководство создание видеоролика о несуществующих возможностях электромобилей. В том числе речь шла о езде в режиме автопилота, хотя такую опцию компания не создала, а только стремилась к ней. Такое разоблачение опубликовало агентство Bloomberg, ссылаясь на электронную переписку бизнесмена с его подчинёнными.

В видеоролике показано, что водитель якобы едет в автомобиле, не держась за руль, а когда заканчивает поездку и покидает машину, она самостоятельно паркуется рядом с офисом Tesla. По данным издания, Маск работал над созданием рекламного ролика, который бы показывал невероятные возможности автопилота. Он лично контролировал процесс и характеризовал задачу сотрудникам как абсолютный приоритет. При этом Маск якобы планировал дать понять потенциальным клиентам и инвесторам, что демонстрируемые возможности будут доступны в будущем. Чтобы создать видео, сотрудники компании использовали программное обеспечение, которое было не готово к применению обычными пользователями. Предполагалось, что нужное ПО будет в будущем установлено на электромобили в удалённом режиме.

Однако итоговый вариант ролика выглядел так, что зрители не поняли, что функция автопилота — это цель, и решили, что это уже актуальная возможность марки. Такому ложному восприятию поспособствовала надпись в начале ролика о том, что человек сидит на водительском месте, только чтобы соблюсти правила дорожного движения, при этом он не управляет автомобилем, последний справляется сам. Правда, даже через шесть лет компании не удалось достичь этой цели.