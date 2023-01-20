Лукашенко: Запад понимает, что пора прекращать заниматься дурью и начинать сотрудничать
На Западе уже понимают, что "надо прекращать заниматься дурью" и начинать сотрудничать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения выставки научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная".
Глава государства выразил уверенность в том, что в республике достаточно научно-технических разработок не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. Он подчеркнул, что людям необходимо показать эту выставку.
Ранее Лукашенко рассказал, как западные соседи пытаются использовать Украину против Белоруссии. Он отметил, что во время контактов с политиками из этих стран всегда говорит о том, что Россия никогда не была против мира в Незалежной.
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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ