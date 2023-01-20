Лукашенко: Запад понимает, что пора прекращать заниматься дурью и начинать сотрудничать

На Западе уже понимают, что "надо прекращать заниматься дурью" и начинать сотрудничать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения выставки научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная".

Глава государства выразил уверенность в том, что в республике достаточно научно-технических разработок не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. Он подчеркнул, что людям необходимо показать эту выставку.