Лавров рассказал, что обсуждал на встрече с Лукашенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске они говорили обо всех стратегических направлениях в области укрепления Союзного государства. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий двух стран.

"В ходе почти полуторачасовой встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества в соответствии с теми договорённостями, которые достигаются президентами наших государств", — рассказал Лавров журналистам.

По его словам, последовавшие затем двусторонние встречи и заседание коллегий были в духе "профессиональном, товарищески доверительном". По оценке министра, подтвердилось, что у двух стран совпадают подходы к вопросам, затрагивающим "ключевые аспекты мирового развития".

Лавров добавил, что темы встречи были определены изменениями в мире, произошедшими с последнего заседания. МИД двух стран "сверили часы" по поводу роли России и Белоруссии в обновлении "стратегических документов в сфере внешней политики".