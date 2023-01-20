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20 января, 01:12

Лавров рассказал, что обсуждал на встрече с Лукашенко

Лавров заявил, что обсудил с Лукашенко укрепление Союзного государства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске они говорили обо всех стратегических направлениях в области укрепления Союзного государства. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий двух стран.

"В ходе почти полуторачасовой встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества в соответствии с теми договорённостями, которые достигаются президентами наших государств", рассказал Лавров журналистам.

По его словам, последовавшие затем двусторонние встречи и заседание коллегий были в духе "профессиональном, товарищески доверительном". По оценке министра, подтвердилось, что у двух стран совпадают подходы к вопросам, затрагивающим "ключевые аспекты мирового развития".

Лавров добавил, что темы встречи были определены изменениями в мире, произошедшими с последнего заседания. МИД двух стран "сверили часы" по поводу роли России и Белоруссии в обновлении "стратегических документов в сфере внешней политики".

Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии задержанных в стране граждан РФ

Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии задержанных в стране граждан РФ

А глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Они обсудили "реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск".

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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