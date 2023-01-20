Лавров рассказал, что обсуждал на встрече с Лукашенко
Лавров заявил, что обсудил с Лукашенко укрепление Союзного государства
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске они говорили обо всех стратегических направлениях в области укрепления Союзного государства. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий двух стран.
"В ходе почти полуторачасовой встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества в соответствии с теми договорённостями, которые достигаются президентами наших государств", — рассказал Лавров журналистам.
По его словам, последовавшие затем двусторонние встречи и заседание коллегий были в духе "профессиональном, товарищески доверительном". По оценке министра, подтвердилось, что у двух стран совпадают подходы к вопросам, затрагивающим "ключевые аспекты мирового развития".
Лавров добавил, что темы встречи были определены изменениями в мире, произошедшими с последнего заседания. МИД двух стран "сверили часы" по поводу роли России и Белоруссии в обновлении "стратегических документов в сфере внешней политики".
А глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Они обсудили "реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск".
kremlin.ru