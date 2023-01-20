Россияне назвали модные тенденции, которые на дух не переносят

Многие россияне не понимают людей, которые носят сандалии с носками и резиновую обувь. В опросе, который провели на сервисе "Юла", эти пункты к числу странных веяний моды причислили 20% респондентов. Ещё по 17% не в восторге от леопардового принта и велосипедок. Лайф ознакомился с этими и другими результатами проведённого исследования.

Так, ещё 14% высказались против грубых кроссовок и джинсов с низкой посадкой. А вот против пайеток, топов и платьев в бельевом стиле оказались всего 4% опрошенных.

Согласно результатам опроса, 26% респондентов находят себя стильными. А 27% убеждены, что таковым может считать себя только тот человек, который неукоснительно придерживается советов стилистов. 26% полагают, что стиль подразумевает дорогую одежду. 20% убеждены, что показатель вкуса — это известные бренды в гардеробе. 14% думают, что стиль — это наличие в шкафу дизайнерской одежды, а 9% считают, что по-настоящему стильный человек никогда не забывает про базовые вещи и цвета, которые всегда будут сохранять актуальность.

Также респонденты поделились мнением, какую эпоху считают наиболее стильной. Так, 20% проголосовали за моду 70-х годов ХХ века, когда в обиход вошли джинсы, брюки-клёш и широкополые шляпы. 17,5% проголосовали за 80-е годы прошлого века, памятуя об ультрамини, ярком макияже и пышных начёсах. И, наконец, 17% не живут прошлым, а уверены, что начиная с 2020 года современная мода проходит через свои лучшие времена.

Опрос был проведён в декабре прошлого года, участвовало 1203 человека из 16 российских городов-миллионников.