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20 января, 00:56

Россиянам рассказали, чего нельзя делать в день Святого Григория 23 января

Православная церковь 23-го января отмечает день Святого Григория, епископа Нисского. В народном календаре есть ряд поверий, связанных с этой датой. Так, например, в народе считают, что вместе с мусором и золой в этот день можно вынести из дома счастье, поэтому лучше сделать это накануне или позднее.

Как пишет "Вечерняя Москва", согласно народному календарю, хлебные крошки 23 января нужно съесть, а не выкидывать, чтобы быть здоровым. Если выбросить их — ждать болезни. А также люди верят, что надо есть целый день мясные блюда — будешь ещё и счастлив весь год.

Соблюдаются в этот день и народные приметы на лето:

  • Иней на скирдах и стогах — к дождливому и холодному.
  • Ясный день — к жаркому.
  • Сухой снег — к засухе, мокрый — к дождям.
  • Ветер с юга — к частым грозам.
  • Иней в течение дня — к ненастному лету, рожь начнёт цвести под самый дождь.
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Freepik

Арина Родионова
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