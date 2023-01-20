Россиянам рассказали, чего нельзя делать в день Святого Григория 23 января
Православная церковь 23-го января отмечает день Святого Григория, епископа Нисского. В народном календаре есть ряд поверий, связанных с этой датой. Так, например, в народе считают, что вместе с мусором и золой в этот день можно вынести из дома счастье, поэтому лучше сделать это накануне или позднее.
Как пишет "Вечерняя Москва", согласно народному календарю, хлебные крошки 23 января нужно съесть, а не выкидывать, чтобы быть здоровым. Если выбросить их — ждать болезни. А также люди верят, что надо есть целый день мясные блюда — будешь ещё и счастлив весь год.
Соблюдаются в этот день и народные приметы на лето:
- Иней на скирдах и стогах — к дождливому и холодному.
- Ясный день — к жаркому.
- Сухой снег — к засухе, мокрый — к дождям.
- Ветер с юга — к частым грозам.
- Иней в течение дня — к ненастному лету, рожь начнёт цвести под самый дождь.
А ранее Лайф писал, как россияне по всей стране на Крещение ныряли в проруби. Так, у Главного храма ВС РФ подготовили для этого 14 купелей.
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