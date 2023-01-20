Опрос ВЦИОМа показал, что Путину доверяет более 78% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяет 78,1% граждан страны. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам еженедельного опроса.

В тройку лидеров с наибольшим доверием со стороны россиян также вошли премьер-министр Михаил Мишустин (62,6%) и председатель фракции партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов (32,5%). Деятельность Путина на посту главы государства одобряет 75,2% опрошенных. Кроме того, более половины респондентов (53,2%) положительно оценили деятельность Мишустина, ещё 50,5% россиян заявили о положительной оценке работы кабмина.

Во ВЦИОМе уточнили, что опрос проводился в формате телефонного обзвона с 9 по 15 января. В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.